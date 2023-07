Audible è la famosa azienda produttrice di programmi di intrattenimento, che offre la possibilità di accedere ad un vasto catalogo di audiolibri e podcast di ogni tipologia è genere.

Non a caso, i podcast e gli audiolibri, nell’ultimo periodo, hanno avuto una notevole diffusione, grazie anche allo sviluppo di alcune delle più apprezzate ed utilizzate piattaforme audio del momento, come per esempio Spotify.

A tal proposito con Amazon Day avrete la possibilità di accedere a Audible gratuitamente e per tre mesi.

Audible gratis: in cosa consiste la promo

L’utilizzo di Audible gratuitamente per tre mesi sarà possibile grazie alla promo che verrà lanciata nel corso dell‘Amazon Day. L’evento virtuale dell’omonima piattaforma che si terrà tra l’11 ed il 12 Luglio 2023, durante il quale si avrà la possibilità di accedere a una pluralità di offerte e prodotti super scontati.

Tra queste promozioni rientra appunto anche Audible, disponibile solo dal momento in cui si è iscritti ad Amazon Prime.

Effettuare l’iscrizione Prime è davvero molto semplice, basta andare sul sito ufficiale dell’ecommerce e seguire tutte le indicazioni per la registrazione di un nuovo account. Inoltre, avrete la possibilità di accedere al servizio per il primo mese in maniera totalmente gratuita, e basterà la semplice iscrizione per poter partecipare all’Amazon Day.

Nel corso dei tre mesi di promozione si avrà la possibilità di accedere a qualsiasi tipo di contenuto proposto dalla piattaforma e presente nel catalogo.

Audible offre una pluralità di servizi e vantaggi:

Un catalogo vastissimo tra i più famosi audiolibri , podcast del momento e altri contenuti;

tra i più famosi , podcast del momento e altri contenuti; Sarà possibile ascoltare audiolibri da qualsiasi dispositivo, anche in offline. Basterà infatti scaricare il contenuto sul proprio smartphone, pc o tablet e ascoltarlo senza dover necessariamente mantenere attiva la connessione dati.

Ascoltare audiolibri è una forma di intrattenimento piacevole ed istruttiva, durante la quale non vi sarà alcuna pubblicità né altri tipi di interruzioni.

Conclusioni

La promo, come abbiamo appunto detto, è valida solo per i clienti Amazon Prime.

Per coloro che invece non intendono accedervi, possono comunque contare sui 30 giorni di utilizzo gratuiti offerti da Audible dal momento in cui verrà effettuata l’iscrizione.

Se intendete interrompere l’abbonamento dopo i primi 30 giorni di prova, basterà annullare semplicemente l’iscrizione, seguendo i passaggi indicati sul sito.

Altrimenti pagare un prezzo di 9.90 euro al mese per l’abbonamento, e accedere senza limiti a tutti i contenuti, alle nuove uscite e essere informati sui prossimi arrivi.