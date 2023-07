Navee V40 Pro e V50 sono da oggi in vendita in Italia

Navee, brand emergente nella produzione di monopattini elettrici e piccoli veicoli, ha oggi ufficializzato in Italia il debutto di una nuova coppia di modelli di alta qualità: V40 Pro e V50, entrambi progettati per rispettare le normative locali, a cui si aggiungono gli indicatori di direzione, la velocità a 20km/h, i doppi freni ed uno spazio riservato per l’eventuale inserimento della targa.

Navee V40 Pro – adatto agli studenti

Il nuovo monopattino elettrico innovativo, permette di percorrere una distanza massima di 40km, con potenza di 600W. I sinonimi che lo contraddistinguono sono stabilità e sicurezza, grazie anche alla presenza dello slot AirTag integrato, che permetterà così di posizionare l’Airtag di Apple, verificando in ogni momento la posizione del monopattino. La stabilità, al contrario, è garantita dalla presenza di pneumatici da 10 pollici, perfetti per assorbire gli urti ed una maggiore aderenza all’asfalto. L’autonomia, infine, è incrementata dalla presenza dell’Eco-Boost Tire Tech, con un miglioramento del 15% rispetto agli altri modelli.

Il suo prezzo di vendita è di 529 euro, in occasione del lancio italiano, su ePrice sarà possibile acquistarlo, a partire dal 12 luglio ed entro il 19, a soli 399 euro. Un’occasione davvero da non perdere.

Navee V50 – adatto a tutti

Navee V50 è un monopattino elettrico dal peso di 17kg, con potenza massima di 650W, la perfetta soluzione per gli utenti che lo vogliono utilizzare sulle lunghe distanze, data la sua capacità di raggiungere un’autonomia anche di 50km. Esattamente alla pari del modello precedente, anche il corrente gode della tecnologia Eco-Boost TireTech, per un incremento dell’autonomia del 20%, ricaricando la batteria tutte le volte che si frena o si decelera.

Non mancano le medesime specifiche tecniche generali, con stabilità e sicurezza garantite dal manubrio e la piastra di appoggio di maggiori dimensioni, nonché comunque pneumatici da 10 pollici, ed una scocca che integra a sua volta lo slot AirTag per controllarne la posizione. Il prezzo di vendita è di 599 euro, ma dal 12 al 19 luglio sarà disponibile su ePrice, con quantità limitate, a soli 469 euro.