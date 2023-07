WindTre lancia la nuova offerta FULL 5G Summer per tutti i nuovi clienti. La tariffa estiva conquista tutti permettendo di ricevere 200 GB di traffico dati per la navigazione e uno smartphone gratis.

A soli 14,99 euro al mese, l’offerta WindTre FULL 5G Summer include minuti illimitati per le chiamate verso tutti; 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. I nuovi clienti possono ottenere anche uno smartphone a costo zero.

Offerta WindTre FULL 5G Summer: come ottenere uno smartphone gratis!

I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione svariate offerte tramite le quali è possibile acquistare uno smartphone a rate. La WindTre FULL 5G Summer è l’unica che consente di ottenere un dispositivo senza dover sborsare alcun centesimo.

In primo luogo sarà necessario accedere al sito ufficiale del gestore o recarsi nei punti vendita per richiedere la SIM e l’attivazione dell’offerta. Sarà poi richiesto di indicare la modalità di pagamento con la quale affrontare per le spese di rinnovo, tra carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti potranno poi scegliere di ottenere lo smartphone proposto da WindTre o di acquistare uno dei numerosi dispositivi presenti in listino.

Acquistando uno smartphone Honor 70 Lite 5G il gestore non richiederà nessun costo extra ma, scegliendo tra altri dispositivi disponibili, sarà necessario sostenere un costo iniziale al momento dell’attivazione e un supplemento mensile da accorpare alla spesa di rinnovo dell’offerta. Consultando il sito ufficiale http://www.windtre.it sarà possibile conoscere tutti i prezzi previsti!