WiFi, i furbetti utilizzano questo trucco per impossessarsi della rete altrui

L’accesso a Internet è diventato una necessità quotidiana per molti di noi. Tuttavia, non tutti possono permettersi un abbonamento dati illimitato o hanno accesso a una connessione Wi-Fi affidabile. Per risolvere questo problema, alcuni “furbi” hanno trovato un modo per connettersi gratuitamente a qualsiasi rete disponibile. Questo metodo, inizialmente diffuso in Inghilterra e Francia, è ora utilizzato anche in Italia.

WiFi: come funziona Wi-Fi Map

Il trucco consiste nell’utilizzo di un’applicazione chiamata Wi-Fi Map. Questa applicazione, disponibile sia per Android che per Apple, fornisce agli utenti le password di reti Wi-Fi nelle vicinanze. L’applicazione utilizza un database che contiene oltre due milioni di password Wi-Fi in tutto il mondo, consentendo agli utenti di connettersi a qualsiasi rete Wi-Fi disponibile nelle vicinanze.

Wi-Fi Map non è un’applicazione di hacking, ma piuttosto un servizio di condivisione. I proprietari di alberghi, ristoranti, discoteche e altri luoghi pubblici condividono le password delle loro reti Wi-Fi sull’applicazione per consentire agli utenti di navigare gratuitamente. Questo trucco è particolarmente utile per i viaggiatori, che possono utilizzare l’applicazione per accedere gratuitamente alle reti Wi-Fi durante i loro viaggi senza dover pagare per un abbonamento dati extra.

L’applicazione offre due versioni: una gratuita che mostra le reti Wi-Fi e le relative password entro un raggio di 2 km, e una versione a pagamento che mostra tutte le reti Wi-Fi disponibili. Nonostante l’accesso gratuito a queste reti Wi-Fi, è importante notare che l’utilizzo di una VPN o HTTPS è consigliato quando si accede a reti aperte o sconosciute per proteggere le proprie informazioni e i dati di navigazione.