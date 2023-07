Il debutto degli iPhone 15 è ormai alle porte. A settembre, come ogni anno, Apple terrà il suo evento dedicato ai melafonini di nuova generazione, i quali saranno molto probabilmente accompagnati dai nuovi Apple Watch Series 9 e dalla seconda generazione di Apple Watch Ultra.

Gli iPhone 15 saranno sicuramente i protagonisti indiscussi, infatti, proprio su di loro si concentrano la maggior parte delle anticipazioni. Sui dispositivi in arrivo sappiamo ormai tutto e le ultime notizie riguardano le colorazioni nelle quali sarà possibile acquistare i melafonini.

iPhone 15 sarà disponibile anche nella nuova colorazione blu!

L’informazione proviene dal leaker Unknownz21, il quale afferma che gli iPhone 15 saranno disponibili anche in una nuova colorazione blu. Per comprendere meglio la tonalità pensata da Apple per i suoi prossimi iPhone il sito Macrumors ha proposto delle immagini che qui riportiamo.

La fonte permette di notare come il colore sia molto simile a quello lanciato da Apple con il suo iPhone 12 Pro ma molto più tendente al grigio. A rendere la tonalità molto particolare sarà anche la nuova scocca in titanio!

Molto probabilmente Apple adotterà la nuova colorazione soltanto per i modelli di iPhone 15 Pro rendendo i modelli base disponibili esclusivamente in rosa, blu acceso e verde. Alcune voci hanno affermato che i modelli Pro saranno disponibili anche in rosso ma non tutte le anticipazioni trapelate si trovano d’accordo.

Nell’attesa di conoscere i colori ufficiali nei quali Apple rilascerà i suoi melafonini abbiamo comunque la possibilità di osservare le immagini appositamente realizzate e farci un’idea su quello che sarà il loro aspetto.