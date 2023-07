Il bonus sportivo è l’ultima “novità” offerta dal Governo per incentivare gli italiani a fare sport ed aiutare i centri sportivi e le piscine a migliorare le loro strutture, in modo da acquisire un maggior numero di clienti.

Il bonus consiste in contributi a fondo perduto, dunque si tratta di importi devoluti per un progetto e/o un settore in particolare, in questo caso lo sport, che non dovranno essere restituiti.

Le risorse finanziarie del bonus sono state messa a disposizione dal Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministero dell’Economia e delle finanze

Esse sono inoltre rivolte a tutte le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), e a tutte le società sportive dilettantistiche (SSD) che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività dilettantistiche del 24 Marzo del 2023.

Bonus per lo Sport: in cosa consiste e come presentare domanda

Il bonus sportivo è un’iniziativa che già alcuni paesi hanno adottato molto prima dell’Italia. Al fine di rivendicare l’importanza dello sport per l’uomo, giovani e anziani, e fare in modo che le strutture designate possano offrire i migliori servizi in strutture sicure e all’avanguardia.

Per tutte le informazioni relative ai requisiti da possedere e le procedure da attuare per presentare domanda, basterà leggere il decreto del 10 Giugno 2022.

La domanda scade il 19 Luglio 2023, e sarà possibile presentarla accedendo al sito avvisibandi.sport.governo.it, e seguendo tutte le informazioni indicate per completare la la procedura correttamente. Mentre per tutti coloro che già l’anno precedente hanno fatto domanda, basterà solamente effettuare la conferma dei dati inseriti I centri sportivi che saranno considerati beneficiari potranno accedere a una cifra pari a 57 milioni di euro. Mentre le piscine, ovvero gli impianti natatori, potranno richiedere una cifra pari a 67 milioni di euro.

L’erogazione del bonus avviene in maniera davvero molto rapida, nell’arco di circa due settimane.

Si tratta davvero di un’ottima opportunità per i proprietari di centri sportivi da non lasciarsi assolutamente scappare.