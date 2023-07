TIM, nessuno si sarebbe mai aspettato delle nuove rimodulazioni e invece è successo

TIM, uno dei principali operatori telefonici in Italia, ha annunciato l’arrivo di nuove rimodulazioni per alcuni dei suoi clienti mobile. A partire dal 29 agosto 2023, gli utenti intestatari di alcune tariffe mobili dell’operatore subiranno un aumento del canone mensile fino a 2,99 euro.

TIM: quali sono i costi dopo le rimodulazioni?

L’operatore ha iniziato a informare i clienti interessati attraverso un SMS, il cui contenuto varia in base all’offerta dell’utente. Ad esempio, alcuni clienti hanno ricevuto un messaggio che li informa di un aumento di 2 euro al mese a partire dal primo rinnovo successivo al 28 agosto. In alternativa, questi possono scegliere di mantenere gli stessi contenuti della loro attuale offerta, aderendo con un SMS gratuito con testo NOVAR ON al 40916 entro il 28 luglio. L’opzione permette all’utente di mantenere inalterati il costo mensile e i contenuti della propria offerta. Tuttavia, a differenza di altre iniziative analoghe passate, questa volta non viene specificato se verrà attivata o meno un’offerta alternativa equivalente.

In alcuni casi, TIM offre la possibilità di aggiungere gratuitamente sin da subito 50 Giga, la connettività 5G o minuti illimitati alla propria offerta tariffaria. Gli aumenti previsti dalle rimodulazioni variano in base al piano tariffario dell’utente, con costi aggiuntivi che possono variare da 1,99 euro al mese fino a 2,99 euro al mese.

Gli utenti che non desiderano accettare le modifiche proposte dall’operatore hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso gratuito. Questo può essere fatto compilando il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea” online, inviando il modulo via PEC all’indirizzo [email protected], recandosi presso uno dei negozi fisici di TIM, o chiamando il numero 119.