Samsung Galaxy M34 5G ufficiale con 4 major update e fotocamera con OIS

Il colosso sudcoreano Samsung continua ad ampliare la sua proposta appartenente alla fascia media del mercato. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente un nuovo smartphone, ovvero il nuovo Samsung Galaxy M34 5G. Quest’ultimo si distingue per diversi motivi, tra cui 4 major update promessi e un sensore fotografico con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Samsung annuncia ufficialmente il nuovo mid-range Samsung Galaxy M34 5G

Samsung Galaxy M34 5G è dunque il nuovo smartphone presentato in queste ore dal noto colosso sudcoreano. Nonostante siano stati presentati poche settimane fa i Samsung Galaxy A34 e Samsung Galaxy A54, sembra quindi che l’azienda abbia ancora voglia di stupire.

Come già accennato in apertura, questo smartphone stupisce per alcune peculiarità. Secondo quanto dichiarato, Samsung avrebbe addirittura intenzione di apportare ben 4 major update su questo dispositivo. Si tratta di un traguardo non di poco conto, se si pensa ad altri device appartenenti a questa fascia di prezzo.

Tra le altre caratteristiche, spicca poi la presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Frontalmente lo smartphone presenta un Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da 120Hz. Le prestazioni sono invece affidate al processore Exynos 1280 realizzato con processo produttivo a 5 nm. La batteria presente a bordo ha poi una enorme capienza da ben 6000 mah e supporta la ricarica rapida da 25W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy M34 5G sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo al cambio di circa 187 euro.