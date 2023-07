Google, il pc quantistico dell'azienda ha superato quello più veloce del mondo

L’evoluzione della tecnologia quantistica è in rapida accelerazione, con Google che guida la corsa. Nonostante i computer quantistici attuali siano ancora in fase prototipale, richiedendo condizioni estreme e specifiche per funzionare e lottando per rimanere stabili e liberi da errori, il pc quantistico di Google ha dimostrato una velocità di calcolo nettamente superiore a quella del supercomputer più potente al mondo.

Google: le differenze tra Sycamore e Frontier

Il potenziale di calcolo dei computer quantistici sta diventando sempre più impressionante. L’ultimo sistema gestito da Google ha un totale di 70 qubit operativi, permettendo di eseguire certi calcoli a velocità stupefacenti. Il team di Google ha utilizzato un benchmark sintetico e complesso chiamato campionamento di circuiti casuali, che consiste nel prelevare letture da processi quantistici generati casualmente. Questo metodo massimizza la velocità di azioni critiche, riducendo il rischio che il rumore esterno possa interferire con il calcolo.

Dopo aver eseguito il benchmark, gli scienziati hanno stimato quanto tempo impiegherebbero i supercomputer esistenti per eseguire gli stessi calcoli. Hanno scoperto che il supercomputer Frontier, attualmente il computer più potente del mondo, impiegherebbe poco più di 47 anni per elaborare gli stessi numeri. In contrasto, il computer quantistico Sycamore di Google è riuscito a farlo in pochi secondi.

Questi risultati evidenziano le enormi potenzialità dei sistemi quantistici. Tuttavia, c’è anche un lato oscuro. Se queste potenti macchine finissero nelle mani sbagliate, potrebbero rappresentare una minaccia significativa. Nonostante ciò, l’innovazione nel campo della computazione quantistica è inevitabile e continuerà a progredire, portando con sé sia sfide che opportunità.