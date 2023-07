CoopVoce, ufficiale l'offerta che distrugge TIM con 180 giga gratis

In questo momento uno dei migliori gestori dal punto di vista delle offerte mobili è sicuramente il virtuale CoopVoce. A dimostrare ciò sono le promozioni che sta lanciando ultimamente, le quali riescono a convogliare al loro interno diverse prerogative fondamentali che tutti ormai ricercano. Ovviamente ci sono sia quantità che qualità e convenienza tra queste, aspetti che le offerte del provider rispettano in pieno.

CoopVoce: queste sono tutte le offerte disponibili compresa la EVO 180

Partendo da questi presupposti, non si possono non citare le offerte disponibili attualmente sul sito ufficiale di CoopVoce. Il provider virtuale riesce infatti ad avere un parco promozionale veramente ampio, il quale si è arricchito proprio durante gli scorsi giorni con l’ultima proposta. Stiamo parlando della nuova EVO 180, promozione che rimpiazza la vecchia EVO 200 scaduta lo scorso 5 luglio.

Ma cosa contiene questa nuova offerta e soprattutto quanto costa ogni mese? È tutto molto semplice se ci si reca sul sito ufficiale, dove sono raccolte tutte le info. In breve, la nuova EVO 180 è in grado di offrire ogni mese agli utenti minuti, messaggi e giga per la connessione al web. Si parte da 1000 messaggi verso tutti senza distinzioni per poi arrivare a minuti senza limiti verso tutti i gestori. Ovviamente c’è anche la connessione ad internet con 180 giga disponibili in rete 4G+. La promozione mobile in questo caso costerà solo 7,90 € al mese per sempre. Ricordiamo infatti che CoopVoce non è sottoposto ad alcuna rimodulazione futura. Per snellire il processo e rendere più veloce l’attivazione, potrete richiedere anche una eSIM.