In conformità con le nuove regole IT 2021, WhatsApp, di proprietà di Meta, ha dichiarato di aver sospeso oltre 6,5 milioni di account problematici in India durante il mese di maggio. Circa 2,4 milioni di questi 6,5 milioni di account sono stati bloccati prima di ricevere segnalazioni da parte degli utenti. WhatsApp, una delle app di messaggistica più utilizzate, conta oltre 500 milioni di utenti in India. Nel mese di aprile, l’azienda ha vietato 7,4 milioni di account in India.

A maggio, gli utenti di WhatsApp hanno segnalato 3.912 problemi, uno dei quali era una richiesta di cancellazione dal servizio in India. In risposta a 297 segnalazioni, l’app ha risolto il problema. Le regole di sicurezza dell’azienda descrivono in dettaglio le segnalazioni di abuso ricevute da WhatsApp e le misure adottate per risolverle.

WhatsApp sta preparando un nuovo aggiornamento

In risposta ai reclami degli utenti per la rimozione di contenuti o per altre scelte politiche operate dalle aziende di social media, il governo ha costituito un Comitato d’appello per i reclami (GAC). Il governo sta lavorando per inasprire le restrizioni digitali e aumentare la responsabilità delle principali aziende di Internet. Il Ministero dell’Elettronica e dell’Informatica del governo indiano ha aggiornato le sue norme per salvaguardare meglio la privacy online dei suoi residenti.

Gli utenti possono ora inviarsi messaggi utilizzando i codici QR in WhatsApp. Grazie a questa nuova funzione, le conversazioni possono essere spostate da un dispositivo mobile all’altro. Questo metodo è ideale quando un utente vuole spostare in modo rapido e semplice le sue chat dal suo vecchio smartphone a quello nuovo. L’inconveniente è che entrambi i dispositivi devono avere lo stesso sistema operativo perché il codice QR sia efficace.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato il nuovo aggiornamento di WhatsApp in un post su Facebook. Ora è possibile trasferire le conversazioni di WhatsApp su un nuovo telefono senza che queste lascino i dispositivi, ha spiegato.