Gli utenti di ho. Mobile vengono accolti dall’esclamazione “Che offerta!” sul sito dell’azienda, alludendo a una di quelle offerte troppo belle da lasciarsi sfuggire. A partire da oggi, l’operatore virtuale di Vodafone ha introdotto una nuova offerta offrendo 300 GB a 10,99 euro al mese agli utenti di altri brand.

Nello specifico, la nuova promozione prevede:

Chiamate gratuite e illimitate verso qualsiasi numero di cellulare o di rete fissa nazionale.

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Velocità di download e upload fino a 30 Mbps (o 10,10 GB/mese nell’UE) sulla rete Internet mobile 4G di Vodafone per 300 GB di dati.

Il canone mensile è di 10,99 euro più il costo della carta SIM (che è gratuita se ordinata online), per un totale di 11 euro al mese. Tuttavia, l’offerta è riservata ai nuovi clienti provenienti da un gruppo selezionato di reti, ed eccole: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italia, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile (Elite Mobile), Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron.

Come di consueto per le promozioni di questo tipo, ho. Mobile sottolinea l’importanza di completare il processo di portabilità entro 15 giorni dall’attivazione della SIM per evitare l’addebito del canone mensile standard di 17,99 euro.

Da oggi, l’offerta è disponibile per l’attivazione online e nei negozi (a pagamento) e i clienti ho. Mobile con un’offerta più conveniente possono ottenere lo stesso piano a 13,99 euro al mese, almeno secondo l’app ho. Mobile. Per ricordare che i clienti di telefonia mobile hanno la possibilità di rinnovare il servizio in base al credito residuo o sottoscrivendo un servizio di ricarica automatica.