Whatsapp, è tornato il concorso che ti regala un mini frigo Peroni ma è una truffa

Recentemente, è emersa una truffa che circola prevalentemente su WhatsApp, riguardante un presunto concorso Peroni con un mini frigo come premio. Questa frode, già nota dal mese di marzo 2023, sembra essere tornata in voga. Nonostante non sia ancora molto diffusa su Facebook, è probabile che inizierà a circolare ampiamente nei prossimi giorni. Proprio per questo, è fondamentale stare attenti al fine di evitare di cadere nelle grinfie dell’ennesima truffa.

Whatsapp: una vecchia truffa è appena tornata all’attacco

Secondo le informazioni raccolte, stiamo assistendo al ritorno della famosa catena di messaggi truffaldini. Questo concorso a premi era già stato smentito in passato da membri delle Forze dell’Ordine online. D’altronde è facile capire che tutt’oggi si tratta di una fake news. Non a caso, visitando l’area dedicata del sito ufficiale dell’azienda, non c’è alcun riferimento al concorso. La catena di messaggi su WhatsApp è alimentata da coloro che cadono nella truffa. Il link di riferimento rimanda a una pagina “non riconosciuta”, dove avviene la frode. Alla fine del questionario, viene richiesto di effettuare un piccolo pagamento per la consegna del prodotto.

Tuttavia, fornendo i dati della carta di credito, si rischia di esporre le proprie informazioni finanziarie ai malintenzionati. In poche ore, il credito della carta potrebbe essere completamente prosciugato, come accade in circostanze simili.

Dunque, è sempre una buona idea mantenere aggiornati i software di sicurezza e utilizzare strumenti di protezione come i filtri anti-spam e anti-phishing. Questi strumenti possono aiutare a identificare e bloccare i messaggi di phishing prima che raggiungano la vostra casella di posta in arrivo.

Infine, se sospettate di essere stati vittima di una truffa, segnalatelo immediatamente alle autorità competenti e alla vostra banca. Questo può aiutare a prevenire ulteriori danni e può contribuire a fermare i truffatori.