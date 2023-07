In estate, in una stagione tradizionalmente caratterizzata da viaggi e uscite fuori porta, avere una carta di credito ricaricabile come la Postepay può essere necessario. In Italia, molti utenti hanno già scelto lo strumento messo a disposizione da Poste Italiane per effettuare acquisti in rete attraverso i vari marketplace online o per effettuare anche acquisti presso i punti vendita presenti sul territorio grazie ai circuiti Visa e Mastercard.

Postepay, ora disponibile anche una versione a costo zero

La novità delle ultime settimane legata a Postepay è la disponibilità di una versione della carta completamente digitale, ma soprattutto completamente a costo zero. La Postepay Digital rappresenta un’evoluzione della carta di Poste Italiane, grazie a cui gli utenti potranno avere sempre sul loro smartphone la tessera in versione dematerializzata con l’uso dei rispettivi Wallet di casa Apple e di casa Android.

La Postepay Digital consente, previa ricarica tradizionale, di effettuare acquisti sia online che nei negozi. Al tempo stesso gli utenti potranno scambiarsi piccole somme di denaro attraverso la tecnologia dei pagamenti P2P. Per attivare questa carta è necessario rivolgersi presso un ufficio postale sul territorio nazionale.

La versione digitale della Postepay non contempla invece un codice IBAN, il quale continuerà ad essere esclusiva della carta Evolution, con un costo mensile sempre pari a 1,25 euro ogni trenta giorni.

Sempre nel novero delle carte ricaricabili di Poste Italiane è necessario menzionare anche la tessera tradizionale, che contempla un costo di attivazione una tantum pari a 10 euro, senza alcuna spesa per il canone mensile.