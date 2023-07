Iliad, TRE offerte da 100 a 150 giga in 5G: si parte da 7 euro al mese

Ora come ora uno dei provider migliori in assoluto per via della grande abbondanza di offerte vantaggiose è sicuramente Iliad.

Proprio sul sito ufficiale sono tre le promo disponibili, tutte piene di giga ma soprattutto in grado di durare per sempre allo stesso prezzo.

Iliad: queste sono le tre offerte incredibili di cui il gestore gode

La prima offerta che gli utenti devono prendere in considerazione è quella che scade praticamente oggi. Mancano solo 24 ore alla fine della validità per quanto concerne la nuova Flash 130, soluzione che mette gli utenti in condizione di avere davvero tutto ogni mese per pochi euro. Basterà infatti pagare solo 8,99 € al mese per riuscire ad ottenere minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi provider oltre che 130 giga per navigare sul web in 4G. Il costo di attivazione in questo caso è di 9,99 € una tantum.

Segue poi l’altra offerta, quella da sempre disponibile sul sito di Iliad. Si tratta della Giga 100, opportunità che dura per sempre allo stesso prezzo, ovvero solo 7,99 € al mese. L’attivazione costa anche in questo caso 9,99 € la prima volta, con i contenuti che sono eccezionali. All’interno dell’offerta ci sono infatti 100 giga per navigare in 4G con minuti e messaggi illimitati.

Infine non si può non parlare della migliore offerta disponibile sul sito ufficiale di Iliad, quella colorata di rosso. Si tratta della Giga 150, opportunità unica che al suo interno regala la connessione in 5G praticamente gratis. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre, con l’attivazione che costa 9,99 €. I contenuti parlano chiaro: ci sono 150 giga in connessione 5G per navigare sul web, minuti senza limiti verso tutti i provider e messaggi illimitati verso tutti.