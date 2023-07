La piattaforma Amazon sta proponendo una SSD da 1 TB marca Lexar ad un prezzo molto interessante.

Un’unità SSD, o unità a stato solido, è un tipo di disco rigido più recente e innovativo, che viene utilizzato come dispositivo di archiviazione nei computer. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Lexar SSD 1TB ad un prezzo interessante

Essendo prive di parti in movimento, le unità SSD sono in grado di accedere ai dati e di trasmetterli più rapidamente rispetto alle unità tradizionali. Reinventando la modalità di accesso e archiviazione dei dati, le unità SSD eliminano questo problema e adesso i file di grandi dimensioni vengono caricati molto più rapidamente con un’unità SSD rispetto a un’unità HDD.

Un’unità SSD conta gli uno e gli zero mediante elettroni, ovvero particelle ancora più piccole degli atomi. Un’unità SSD è paragonabile a un abaco estremamente denso. L’interno di un’unità SSD è costituito da un sistema di griglie di transistor microscopiche impilate l’una sull’altra. Quella proposta oggi ha una velocità superiore del 40% rispetto all’SSD PCIe 3.0.

Lexar SSD è l’ideale per gli appassionati di PC e i giocatori. Lexar 1TB SSD 5000 MB/s in lettura e 4500 MB/s in scrittura – NVMe 1.4 supportato. Potete acquistarla al prezzo di 48.28 euro seguendo questo link.