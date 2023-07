La piattaforma Amazon sta proponendo la console PlayStation 5 con incluso il gioco God of War Ragnarök. Pensate che insieme sono scontati del 13%.

Visitando la pagina ufficiale della piattaforma, potrete infatti acquistarli entrambi a soli 539 euro invece di 619.99 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PlayStation 5 + God of War Ragnarök scontati su Amazon

Disponibile da novembre 2020, PlayStation 5 rischia di passare alla storia come una delle console più difficili da reperire in assoluto. A causa della crisi dei semiconduttori, acuita dalla pandemia di Covid-19, fin dal lancio il nuovo gioiellino di Sony è sempre stato disponibile in quantità limitate. Fino ad ora,

La velocità di SSD è stata aumentata per avere caricamenti istantanei e rendere pressoché impossibili da percepibili i rallentamenti legati al caricamento di qualche porzione della mappa di gioco. PS5 è disponibile in due versioni, una con lettore Blu Ray 4K e una versione completamente dedicata al digitale. Il design è qualcosa di mai visto nel mondo Sony ed estremamente differente dalle linee a cui Sony ci ha abituato in passato. Bianca, con un corpo centrale nero e piccoli LED a luci blu.

Grande importanza è stata data al nuovo Tempest Engine, una nuova architettura che punta all’audio 3D fornendo una particolare esperienza ai giocatori. In particolare, l’audio 3D punta a far percepire la presenza di ogni singolo elemento all’interno del mondo di gioco, come ad esempio la pioggia che può essere riprodotta attraverso il suono delle singole gocce.