La piattaforma Amazon sta proponendo una chiavetta USB da 64 GB marca Lexar scontata del 14%.

Il taglio di memoria da 64 GB infatti costa solo 9.49 euro, troviamo anche il taglio da 128 GB a 16.99 euro e la variante V400 da 64 GB a 7.99 euro. Scopriamo i dettagli.

Chiavetta USB Lexar a soli 9.49 euro su Amazon

Lexar USB 3.0 flash drive con lettura/ scrittura di trasferimento velocità fino a 100MB/ 30MB/ s, rispettivamente. La JumpDrive retrocompatibile con usb 2.0 e trasferimento più veloce. Chiavetta USB è compatibile con Windows 98second edition/ NT/ ME/ 2000/ XP/ 7/ 8.1/ 10 e versioni successive, è compatibile anche con Linux e Mac OS 10.3 e versioni successive.

Non c’è bisogno di installare alcun software, basta semplice spina nella porta USB del computer o altri dispositivi e utilizzarlo! e ‘compatibili con pc, laptop, TV, auto, audio ed ecc; La memoria stick supporta tutti i dati digitali , ad esempio: musica, video, foto, filmati, manuali, software, ecc.

Questa chiavetta USB dal design elegante e classico interamente in metallo non è solo robusta e durevole, ma offre anche una migliore comodità per l’archiviazione e il trasferimento di condivisioni, foto, video e file. Seguite questo link per maggiori informazioni.