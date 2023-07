Android regala app a pagamento, sono gratis solo oggi sul Play Store

Stando alle ultime provenienti dal mondo del web, il Play Store di Google avrebbe deciso di lanciare degli sconti clamorosi tra le applicazioni e giochi dedicati al sistema operativo Android. Chiaramente si parla di titoli di primo livello, i quali di solito prevedono un prezzo da pagare. Questa volta molti di questi saranno praticamente gratis, il tutto però solo per qualche giorno a partire da oggi.

Ovviamente oltre alle offerte che riguardano oggi il Play Store, ci sono anche quelle che tutti desiderano, ovvero quelle che provengono dal mondo Amazon. Esiste un trucco molto semplice per averle tutte sullo smartphone, senza perderne neanche una. Sarà un gioco da ragazzi entrare a far parte dei canali, siccome non è prevista alcun tipo di iscrizione o alcun tipo di pagamento. Tutte le persone che vogliono entrare quindi non devono fare altro che cliccare sui link che trovano in basso, ognuno dei quali porterà ad uno dei canali. Tutti i giorni saranno più di 70 le offerte disponibili durante il corso della giornata, ma ci saranno anche altre sorprese. Arrivano infatti costantemente dei codici sconto in grado di abbassare ulteriormente i prezzi ma anche dei buoni Amazon da portare a casa. Per entrare nei canali, ecco i collegamenti diretti proprio qui in basso:

Android, sul Play Store tutti questi titoli a pagamento saranno gratis