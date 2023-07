E’ passato un altro mese, e se ti stai chiedendo quale altra serie TV o film Netflix sta per fare fuori, sei nel posto giusto.

Come molti ben sanno, la piattaforma di streaming è sempre in cerca di nuovi contenuti da inserire, ma se qualcosa entra, qualcos’altro dovrà uscire a sua volta.

Per questo motivo, abbiamo raccolto una lista dei titoli e serie TV che lasceranno la piattaforma a Luglio 2023. Se hai qualche serie o film che ancora non hai visto, contralla questa lista e affrettati a guardare tutto quello che ancora non sei riuscito a vedere.

Parlando dei titoli, molti sono conosciuti: parliamo della serie “G.I. Joe” e il reboot “G.I. Joe Retaliation“, ma troviamo anche i film di Ip Man, e titoli dell’importanza di Julie and Julia e uno dei film di James Bond, Skyfall.

Ma la lista non è ancora terminata, perchè sono dozzine i titoli che lasceranno presto la piattaforma. Ecco un rapporto completo che farà capire bene la situazione di questo mese.

Lista show e serie TV che lasceranno Netflix a Luglio 2023

12 Strong

Baby Ballroom: stagione 1 e 2

Lasceranno la piattaforma il 12 luglio:

Tom Segura: Completamente normale

14 luglio

Sposato a prima vista: Stagione 11

20 luglio

Ip Man

Ip Man 2

Ip Man 3

Ip Man 4: Finale

23 luglio

Popples: stagioni 1 fino alla 3

24 luglio

Serenity

25 luglio

Agosto: Contea di Osage

31 luglio