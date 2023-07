VeryMobile è l’operatore telefonico virtuale di proprietà di WindTre, lanciato ufficialmente nel mercato delle telecomunicazioni nel 2020. Si tratta quindi di un servizio piuttosto recente che, ad oggi, appartiene alla categoria degli operatori virtuali più low cost presenti al momento.

VeryMobile apre l’estate con un’offerta da capogiro: si parla della promo Giga x 2.

Questa, infatti, consente a tutti i nuovi clienti, a coloro che intendono effettuare una portabilità, ma anche ai già clienti di VeryMobile, di poter raddoppiare gratuitamente e per 6 mesi, la quantità di giga, che già si possiede, in base al piano di offerta scelto.

Very mobile le promozioni del momento

Di seguito vediamo in maniera più dettagliata le nuovissime offerte di VeryMobile per i nuovi e vecchi clienti.

Very a 6,99 euro al mese, per i clienti che intendono effettuare la portabilità del numero mobile e per le nuove attivazioni. Essa comprende:

Sms e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili;

verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili; Connessione 4G e 100 GB di Internet , che sarà possibile raddoppiare grazie alla nuova promo Giga x 2, disponibile gratuitamente per i primi sei mesi di utilizzo.

2. Very a 7,99 euro al mese per la portabilità del numero mobile e le nuove attivazioni. Essa comprende:

Sms e chiamare illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili; Connessione 4G e 150 GB di Internet che verranno poi raddoppiati a 300 GB, grazie alla promo Giga x 2, di cui abbiamo già parlato;

3. Very a 9,99 euro al mese per la portabilità del numero mobile e le nuove attivazioni, che comprende:

Sms chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali;

verso numeri fissi e mobili nazionali; Connessione Internet 4G e 220 Gb di internet con la possibilità di raddoppiarli per i primi 6 mesi con l’offerta Giga x 2.

Tuttavia, queste promo, non sono disponibili per coloro che intendono effettuare una portabilità da gestori quali: WindTre, Vodafone, Tim, Kena, ho e Spusu.

Sarà comunque possibile accedere all’offerta fino al 17 Luglio di quest’anno.

Per avere informazioni più dettagliate circa le promo di cui abbiamo appena parlato, basterà andare sul sito ufficiale di VeryMobile per avere info specifiche a riguardo.