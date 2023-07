Monopattini elettrici, le regole aggiornate secondo il nuovo Codice della Strada

Il mondo della mobilità urbana è in continua evoluzione, e i monopattini elettrici sono diventati un elemento chiave di questa trasformazione. Tuttavia, la loro popolarità ha portato alla necessità di regolamentazioni più chiare per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il nuovo Codice della Strada, proposto dal ministro Salvini e attualmente in fase di approvazione, introduce una serie di regole specifiche per i veicoli.

Monopattini elettrici: il nuovo Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada prevede l’obbligo di un contrassegno identificativo, simile a una mini targa, per ogni monopattino elettrico. Questo deve essere adesivo, plastificato e non rimovibile. Inoltre, i conducenti di monopattini elettrici saranno obbligati a sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Per quanto riguarda la sicurezza, verrà esteso l’obbligo di indossare il casco anche ai conducenti maggiorenni, ma anche il divieto di circolazione contromano. La velocità sarà limitata a 50 km/h. I monopattini elettrici potranno circolare solo su strade urbane e non sarà permesso parcheggiarli sui marciapiedi.

Per i servizi di monopattini in sharing, il disegno di legge prevede l’obbligo di installare sistemi che impediscano l’uso del monopattino nelle aree vietate. Questa misura mira a garantire il rispetto delle nuove regole e a prevenire l’uso improprio dei monopattini.

Tali nuove regole, se approvate, rappresentano un passo importante verso una regolamentazione più chiara e completa dei monopattini elettrici. Tuttavia, è importante ricordare che la sicurezza stradale dipende non solo dalle regole, ma anche dal rispetto da parte di tutti gli utenti della strada.