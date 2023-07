Una lista esclusiva di app e giochi per Android in fortissimo sconto vi attendono proprio oggi sul Google Play Store, solo in questo modo sarete sicuri di risparmiare sul download, e non dover mai minimamente rinunciare all’app o al gioco in sé.

I prezzi sono fortemente ridotti rispetto al listino, come al solito vi raccomandiamo di velocizzare la scelta, proprio perché non sappiamo per quanto tempo resteranno effettivamente validi. Il nostro articolo vi vuole aiutare a conoscere il mondo Android da vicino, non perdendo così nemmeno una singola riduzione, sopratutto dei titoli maggiormente noti e conosciuti.

Play Store di Google, scopriamo gli sconti migliori

Proprio ieri il Play Store ha rinnovato le proprie offerte, mettendo a disposizione degli utenti una serie di giochi a prezzi fortemente scontati. Se amate gli scacchi, non dovete fare altro che scaricare subito World of Chess 3D (Pro), è completamente gratis e vi farà divertire per tantissime ore; buona la riduzione applicata a Dead Cells, uno dei roguelite più recenti ed apprezzati su console, oggi proposto a 4,99 euro (LINK).

Puntando invece applicazioni vere e proprie, l’occhio non può che cadere su un icon pack molto carino, il cui nome è Ciclo (LINK), oppure due Equalizer, quali sono Music Player Pro (LINK) e Bass Booster Pro (LINK). Tutti i titoli di questa seconda tranche sono da ritenersi completamente gratuiti.