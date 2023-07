In poco tempo i conti correnti di tantissimi utenti sul territorio italiano possono risultare completamente svuotati, in questo modo i malviventi riescono a rubare tutto il denaro, facendo piangere decine e decine di consumatori, senza che nemmeno abbiano capito cosa possa essere effettivamente successo.

I risparmi di una vita polverizzati in 30 secondi, questa è la nuova pericolosissima truffa da cui bisogna assolutamente prendere le distanze, le banche e le aziende non possono fare nulla per impedire che vada in porto, solo l’utente finale ha la capacità e la possibilità di limitare al massimo le perdite. Il tutto, come al solito del resto, ruota attorno al phishing, un meccanismo molto datato, che ancora oggi riesce a rubare a tutti gli effetti il denaro dalle tasche dei contribuenti.

Conti correnti, ecco come li svuotano di ogni singolo centesimo

Il malfattore segue pedissequamente sempre lo stesso iter, prima di tutto invia un messaggio di posta elettronica in cui si finge l’azienda di cui siete effettivamente clienti, invitandovi a premere un link interno, tramite il quale idealmente collegarvi al sito ufficiale della banca. Il messaggio potrebbe spaventarvi con svariate scusanti, come un tentativo di accesso indesiderato, o più semplicemente la verifica di un tentativo di accesso da parte di una terza parte in causa.

Seguendo le sue indicazioni, vi ritrovereste collegati ad un sito che a prima vista è identico all’originale, ma che risulta essere memorizzato su un server di proprietà del malvivente, il quale potrebbe accedere liberamente a tutto il denaro che avete sul conto.