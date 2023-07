Batteria al litio, ecco perché potrebbe esplodere da un momento all'altro

Le batterie al litio sono un componente fondamentale di molti dispositivi elettronici che utilizziamo quotidianamente, come smartphone, tablet, computer portatili e veicoli elettrici. Tuttavia, se non gestite correttamente, possono rappresentare un rischio di incendio o esplosione.

Batteria al litio: fate attenzione al calore!

Le batterie al litio sono particolarmente sensibili al calore. Un eccessivo riscaldamento può causare la deformazione o il gonfiamento delle celle di contenimento della batteria, portando alla liberazione violenta del litio e causando un’esplosione. Questo rischio è maggiore durante l’utilizzo del dispositivo e la ricarica della batteria, quando il calore generato dalle componenti interne del dispositivo si somma a quello della batteria.

Per prevenire questi rischi, è importante seguire alcune precauzioni. Ad esempio, non lasciare il dispositivo sotto il sole o vicino a fonti di calore, non utilizzare cover troppo spesse che impediscono la dissipazione del calore, e non utilizzare batterie potenziate o non originali, che potrebbero non essere sicure o a norma.

Inoltre, è importante acquistare solo accessori elettrici certificati e a norma, poiché un cortocircuito causato da cavi o circuiti interni di bassa qualità può innescare un incendio o un’esplosione. Infine, è consigliabile non lasciare il dispositivo in tasca durante l’utilizzo o la ricarica, per evitare torsioni interne della batteria che potrebbero causare un surriscaldamento.

La sicurezza delle batterie al litio è un campo di ricerca attivo. Un gruppo di ricercatori della Penn State sta lavorando per raddoppiare la densità energetica delle batterie al litio metallico, rendendole più stabili e meno costose. Questo potrebbe portare a batterie al litio più sicure e più efficienti in futuro.