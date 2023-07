Samsung ha iniziato la distribuzione di un nuovo update destinato al comparto fotografico dei device appartenenti alla famiglia Galaxy S23. L’aggiornamento ha un peso di circa 2,2GB e le novità permetteranno di migliorare gli scatti effettuati con i flagship coreani.

In particolare, Samsung assicura che i cambiamenti saranno evidenti. Gli utenti potranno trarre giovamento soprattutto nelle foto in notturna e in condizioni di scarsa illuminazione. Il brand, inoltre, ha lavorato anche per migliorare la resa complessiva degli scatti.

Negli scatti ad altissima risoluzione è stata migliorata la resa dei colori e del cielo. Samsung ha ottimizzato anche le variazioni di colore in particolari contesti come quando i soggetti si stagliano su sfondi particolarmente difficili.

Samsung aggiorna tutta la famiglia Galaxy S23 con un update pensato per migliorare il comparto fotografico e la qualità degli scatti

Tra le novità introdotte con il nuovo aggiornamento per i Galaxy S23 non ci sono solo novità per il comparto fotografico. L’update permette di migliorare anche le performance degli smartphone con ottimizzazioni software dell’interfaccia utente. La One UI, ora, risulta più fluida con animazioni e transizioni più omogenee. In questo modo, si va a migliorare l’usabilità generale e la percezione da parte degli utenti.

Il changelog delle novità in arrivo con il nuovo update conta anche il miglioramento del feedback tattile sull’intera serie Galaxy S23. Infine, nel pacchetto di installazione sono incluse anche le patch di sicurezza di giugno 2023. Queste si rivelano fondamentali in quanto vanno a risolvere più di 50 vulnerabilità di sicurezza riscontrate nei telefoni e tablet Android.

Come sempre in questi casi, l’aggiornamento sarà rilasciato a scaglioni e potrebbe non arrivare a tutti gli utenti in contemporanea. Per chi volesse verificare la disponibilità dell’aggiornamento per il proprio device, è possibile effettuare una ricerca manuale degli update. Basterà recarsi Impostazioni, selezionare la voce Aggiornamento software e verificare la presenza di nuovi update.