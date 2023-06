Whatsapp è nata come una semplice app di messaggistica per tutti gli utenti. Con il tempo ne si è compreso il grande potenziale comunicativo e per tal motivo è stata creata Whatsapp Business. Whatsapp Business è ideata per le aziende, per i professionisti, per le organizzazioni e per coloro che vogliono trasmettere messaggi pubblicitari ai clienti.

Secondo Zuckemberg, proprietario di Meta e consequenzialmente di Whatsapp, presto ci saranno delle novità che faciliteranno la comunicazione tra imprenditori e clienti.

Quali sono queste importanti novità di Whatsapp Business? Cambieranno il mondo delle inserzioni?

Per chi ha già avuto a che fare con inserzioni pubblicitarie potrà comprendere quanto sia stata attesa la nuova funzione di Whatsapp Business che permetterebbe di avviare campagne pubblicitaria su diverse piattaforme. Questo aumenterà ancor più le interazioni e raggiungendo un numero sempre maggiore di possibili clienti.

Essendo Meta detentore anche di Facebook e Instagram, sarà possibile creare annunci pubblicitari visibili su entrambi i social network direttamente dall’app Whatsapp Business. Ciò sicuramente ridurrà i tempi di creazione e diffusione delle inserzioni. Inoltre non sarà più indispensabile avere un proprio account facebook, divenuto ormai quasi obsoleto, ma basterà l’indirizzo e-mail.

La piattaforma, inoltre, ha in programma di aggiungere delle funzionalità opzionali a pagamento pensate per le piccole imprese, che sicuramente hanno delle esigenze differenti da imprese più grandi e maggiori difficoltà nel comunicare con i clienti. Ci saranno inoltre nuovi strumenti per inviare promozioni personalizzate grazie a dei modelli preimpostati, mantenendo un contatto con l’utente e aumentando le possibilità di fidelizzazione.

Forse, e finalmente, le aziende, o meglio coloro che si occupano del marketing online, potranno gestire in modo più efficiente gli investimenti ed avere soprattutto maggiori risultati.