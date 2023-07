Da pochissimo tempo nella nostra nazione è stato attivato in via preliminare il nuovissimo servizio di allarme nazionale creato appositamente per raggiungere ogni cittadino attraverso il proprio smartphone, stiamo parlando di IT-Alert, un servizio che invia un SMS speciale di allarme in caso di pericoli a carattere catastrofico, al momento il servizio è stato attivato solo in Toscana, ma presto arriverà anche nelle altre regioni, ci sono già alcune date:

30 giugno: Sardegna

5 luglio: Sicilia

7 luglio: Calabria

10 luglio: Emilia-Romagna

Servizio di avviso catastrofi imminenti

L’idea nasce con lo scopo di avvertire i cittadini con la massima tempestività possibile che potrebbero essere coinvolti in catastrofi imminenti/in corso, esempio recente è l’alluvione in Emilia Romagna, sebbene la lista delle possibilità dia decisamente ampia.

Maremoto generato da un sisma;

Cedimento di una grande diga;

Attività vulcanica, relativamente ai vulcani attivi in Italia: Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

Disastri nucleari o situazione di emergenza radiologica;

Incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso);

Precipitazioni intense.

Come potete ben vedere viene visualizzato un messaggio di allarme che viene inviato sia in Italiano che in Inglese, il quale viene notificato mediante un suono di notifica esclusivo e ad alto volume e letto dallo smartphone nelle medesime lingue precedenti.

Dunque tutti gli smartphone attaccati ad una colonnina di rete, in caso di disastro imminente riceveranno questo messaggio il prima possibile come avviso, un po’ come succede già in America ed in altre nazioni del mondo, laddove le catastrofi sono più comuni di quanto si creda.