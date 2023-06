Tesi, se ti trovi in difficoltà sappi che in questo modo puoi scriverla in poco tempo

Scrivere una tesi in un lasso di tempo ristretto può sembrare un’impresa ardua, ma con i giusti accorgimenti è possibile portare a termine il compito. Ogni individuo ha i suoi ritmi: alcuni necessitano di un anno per preparare una tesi, altri di qualche mese. Tuttavia, anche con un tempo limitato, è possibile raggiungere l’obiettivo. Ecco il segreto.

Tesi: i suggerimenti per scriverla rapidamente

La tesi rappresenta la conclusione di un percorso lungo e impegnativo, un’opera personale che il laureando pianifica nei minimi dettagli. L’argomento, il titolo, la rilegatura: tutto deve essere perfetto per presentare alla commissione un lavoro che dimostri le proprie competenze e l’impegno profuso nella redazione del testo. Se si ha poco tempo a disposizione, è fondamentale organizzarsi. La paura di non riuscire a rispettare le scadenze può generare ansia, portando a perdite di tempo e a sviluppi errati o inconcludenti. Ecco alcuni suggerimenti per redigere una tesi in pochi mesi.

Innanzitutto, è necessario partire da un’ipotesi che si intende dimostrare e stilare una lista di domande alle quali rispondere nella tesi. Questo aiuterà a inquadrare meglio lo svolgimento e l’obiettivo finale. Durante il percorso di scrittura, si potranno inserire nuove tematiche e il testo si evolverà fino ad essere completo e dettagliato.

È importante suddividere la tesi in fasi da seguire rigorosamente, specificando i dettagli di ognuna di esse. Queste includono la raccolta delle idee, la stesura delle bozze, l’editing, l’analisi dei dati, l’elaborazione della tesi e la rifinitura. La prima fase è la più importante: si deve appuntare ogni possibile riferimento e argomento da trattare. È fondamentale pianificare in anticipo gli appuntamenti con il revisore. Avere una scadenza per la presentazione di un capitolo o più permetterà di concentrarsi maggiormente sull’obiettivo. Inoltre, non bisogna aspettare l’ispirazione per scrivere. Anche se non si ha voglia di dedicarsi alla tesi o non si hanno idee da scrivere, bisogna sedersi al pc e iniziare a scrivere.

Infine, è consigliabile evitare di concentrarsi sull’ordine di apparizione dei capitoli poiché potrebbe comportare blocchi e difficoltà. Si può partire dall’argomento preferito, quello che meglio si conosce, e solo alla fine racchiudere tutto nell’indice. Inoltre, è importante evitare distrazioni quando si scrive la tesi. Il tempo è poco, perché perderne altro?