Apple iPhone 13 da 128 GB ad un prezzo bomba

Girovagando per la piattaforma Amazon abbiamo scovato Apple iPhone 13 da 128 GB ad un prezzo scontatissimo rispetto al classico listino.

Dobbiamo ricordare che effettivamente mancano solo due mesi al lancio dei nuovi modelli ma comunque questo sconto non era prevedibile. Scopriamo tutti i dettagli.

Apple iPhone 13 da 128 GB super scontato

Apple iPhone 13 è uno degli smartphone iOS più avanzati e completi che ci siano in circolazione. Dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2532×1170 pixel. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 13 sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Fotocamera da 12 megapixel ma che permette ugualmente al Apple iPhone 13 di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4000×3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Processore Apple A15 Bionic con 4 GB di memoria RAM e, in questo caso, 128 GB di memoria interna non espandibile.

Sul lato anteriore troviamo un sensore fotografico da 12 megapixel, sensore di impronte digitali e blocco con Face ID. Sistema operativo iOS 15 e GPU Apple 4 core. Su Amazon, seguendo questo link, potete trovarlo a soli 761.90 euro invece di 939 euro.