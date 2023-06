Netgear Nighthawk M6 Pro: il miglior router con 5G e Wifi 6E [Recensione]

Il nuovo arrivato nella famiglia Netgear è il Nighthawk M6 Pro che abbiamo avuto la fortuna di testare grazie proprio a Netgear, un dispositivo di fascia alta che giustifica il suo prezzo premium con una serie di caratteristiche avanzate. Il M6 Pro non solo supporta la banda larga mobile 5G, ma è anche compatibile con la più recente tecnologia Wi-Fi 6E. Questo significa che può creare una rete Wi-Fi autonoma utilizzando la nuova banda di frequenza 6.0GHz, oltre alle bande standard 2.4GHz e 5.0GHz utilizzate dai router Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6.

Ma non è tutto: il M6 Pro offre anche connessioni cablate ad alta velocità, grazie alle porte Ethernet e USB-C. E con una batteria ricaricabile integrata che dura circa 13 ore, il M6 Pro è il compagno di viaggio ideale, garantendo un’intera giornata di lavoro senza interruzioni. Per l’uso interno, è incluso un adattatore di rete. Con il Nighthawk M6 Pro, Netgear dimostra ancora una volta ilsuo impegno nell’offrire soluzioni di connettività all’avanguardia, adattabili a una vasta gamma di esigenze e scenari.

Design

Il Nighthawk M6 Pro di Netgear si distingue per il suo design compatto e robusto, ideale per chi è sempre in movimento. Con dimensioni di soli 105mm per lato e uno spessore di 21.5mm, e un peso di appena 256g, questo router può essere trasportato molto facilmente (è grande quanto uno smartphone). Nonostante la sua leggerezza, il M6 Pro è costruito per resistere, infatti, è in grado di sopportare urti e cadute.

L’accesso alla batteria ricaricabile e alla SIM 5G è semplice, grazie al retro rimovibile.. La ricarica avviene tramite un connettore USB-C posizionato strategicamente sul bordo inferiore del dispositivo.

Ma il vero punto di forza del M6 Pro è la sua interfaccia utente intuitiva. Il pannello frontale ospita un display LCD da 2,8 pollici con controlli touch-screen, che permettono un accesso rapido e semplice alle varie impostazioni dello stesso. Inoltre, la schermata Home principale può generare un codice QR, consentendo una connessione veloce. Con il suo design intelligente e user-friendly, il Nighthawk M6 Pro di Netgear si posiziona come un must-have per i professionisti che hanno bisogno di un’ottima connessione quando si trovano in movimento.

Funzionalità

La gamma Nighthawk di Netgear offre una varietà di router mobili, ma il Nighthawk M6 Pro si distingue per il suo supporto alla tecnologia Wi-Fi 6E. Questa tecnologia aggiunge la nuova banda di frequenza 6.0GHz alle bande standard 2.4GHz e 5.0GHz supportate dai router precedenti, ampliando così le opzioni di connettività. Tuttavia, a differenza di un router Wi-Fi 6E convenzionale, l’M6 Pro mobile non può trasmettere Wi-Fi ‘tri-band’ su tutte e tre le bande contemporaneamente.

Per impostazione predefinita, il router trasmette Wi-Fi sulla sola banda 5.0GHz, una scelta progettata per risparmiare energia e garantire la compatibilità con un’ampia gamma di computer e dispositivi mobili. Tuttavia, se sei tra i fortunati possessori di un laptop o uno smartphone di ultima generazione con Wi-Fi 6E, puoi passare lo stesso alla banda 6.0GHz.

Il router supporta anche la banda 2.4GHz più vecchia, utilizzata da computer più datati e alcuni dispositivi IOT sono limitati a 2.4GHz. L’M6 Pro può passare in modalità dual-band, trasmettendo sia sulla banda 2.4GHz che 5.0GHz, o 2.4GHz e 6.0GHz. Tuttavia, l’uso del Wi-Fi dual-band in questo modo potrebbe consumare la batteria più rapidamente.

Nighthawk M6 Pro di Netgear offre una flessibilità senza precedenti, adattandosi alle esigenze di connettività dei dispositivi più recenti e di quelli più datati. Con la sua capacità di passare tra diverse bande di frequenza, questo router mobile si posiziona come una soluzione versatile per una connettività affidabile e ad alta velocità, sia che tu stia utilizzando l’ultimo smartphone di punta o un dispositivo per la casa intelligente più datato.

Connettività

Il Nighthawk M6 Pro di Netgear non si limita alla connettività 5G, ma offre anche opzioni di rete cablate molto vantaggiose. Dotato di una porta Ethernet da 2.5 Gigabit, il dispositivo può essere collegato a connessioni broadband ad alta velocità a casa o in ufficio. In alternativa, l’M6 Pro può funzionare come un ripetitore di segnale del tuo modem. In questo scenario, la porta Ethernet può fornire una connessione di rete cablata veloce per un notebook o un PC desktop. Se il tuo computer non include una porta Ethernet, puoi ottenere una connessione cablata utilizzando la porta USB-C .

L’M6 Pro può anche passare automaticamente tra le varie modalità di rete. In viaggio, puoi impostarlo per affidarti esclusivamente alla banda larga mobile 5G, ma quando sei al chiuso, puoi utilizzarlo in modalità ‘Ethernet+Cellulare‘ o ‘Wi-Fi+Cellulare‘.

Tutte queste funzionalità e impostazioni sono facilmente accessibili tramite i controlli touch-screen. Ho apprezzato molto anche l’interfaccia del browser web con funzionalità aggiuntive disponibili per gli utenti domestici più esperti.

Prestazioni e batteria

Dopo aver utilizzato il Nighthawk M6 Pro per oltre una settimana, posso dire che, nonostante alcuni inconvenienti iniziali, sono rimasto generalmente soddisfatto del dispositivo.

Il router ha dimostrato una notevole autonomia, durando facilmente oltre 8 ore con una singola carica con un uso medio. Ovviamente, la durata della batteria è sempre un fattore variabile e dipenderà dal tipo di utilizzo. L’M6 Pro ha funzionato egregiamente con tutte le SIM 4G e 5G di diversi fornitori che ho provato (TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e Fastweb). La connessione cellulare più veloce che ho ottenuto era intorno a 300Mbps, ma questo probabilmente era dovuto alle reti 5G nella mia zona.

Quando lo ho utilizzato come router con una linea in fibra ottica da 10Gbps con la sua porta 2.5GBASE-T, il router ha fornito la massima velocità Internet di circa 600Mbps via Wi-Fi.

Considerando le sue dimensioni, non c’è modo che possa competere con un router Wi-Fi tradizionale in termini di velocità. Ma questo piccolo dispositivo può fornire con facilità una banda larga di 500Mbps o inferiore (fattore davvero impressionante).

Anche la portata del Wi-Fi è stata eccellente. Quando collegato (nella modalità di massima prestazione), l’M6 Pro aveva una copertura paragonabile a quella di un router Wi-Fi 6 o 6E di fascia media, la prima che ho sperimentato con un hotspot mobile.

Quindi, se hai una casa di circa 139 m2 puoi posizionarlo al centro della stessa per avere una copertura di tutte le stanze, logicamente muri e porte possono interferire e ridurre la portata.

Conclusioni

Netgear Nighthawk M6 Pro MR6450 AXE3600 è sicuramente un prodotto molto costoso e destinato soprattutto ad aziende e professionisti ma può essere il compagno ideale anche a chi ha magari più abitazioni e deve avere la possibilità di spostare la propria connessione in modo gratuito. I punti in favore sono davvero molteplici a partire dalla velocità di connessione fino ad arrivare alla sua “portabilità”. Note negative forse riguardano la batteria che rispetto al modello precedente non è migliorata. Lo si può acquistare direttamente sulla pagina prodotto ufficiale di Amazon.