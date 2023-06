Pochi giorni fa il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha lanciato l’allarme sull’aumento delle malattie provocate dalle punture di zanzare e zecche. La crisi climatica, che sta causando il verificarsi di piogge intense e un evidente aumento delle temperature, sta favorendo la diffusione esponenziale di questi insetti e la conseguente diffusione di malattie da non sottovalutare, come la Febbre del Nilo, di cui si contano ben 723 casi verificatisi in Italia soltanto nel 2022.

La presenza di zanzare e zecche quest’anno necessita alcuni accorgimenti da tenere bene a mente per salvaguardare la propria salute. L’Ecdc consiglia quindi l’utilizzo di zanzariere e insetticidi ecologici oltre all’impiego di indumenti che coprano gran parte del corpo. Un accorgimento utile è quello di ridurre le sedi di ristagno idrico, come i sottovasi delle piante. Inoltre, è fondamentale rivolgersi a un medico in presenza di sintomi sospetti.

