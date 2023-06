Unieuro è uno dei più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese, proprio per questo motivo periodicamente riesce a convincere migliaia di utenti all’acquisto, mettendo sul piatto prezzi sempre più convenienti, ed un rapporto qualità/prezzo che lascia a bocca aperta.

La sua ultima campagna promozionale non delude assolutamente le aspettative, convincendo sin da subito con un risparmio degno di nota, la possibilità di accedere agli sconti praticamente ovunque in Italia, anche tramite il sito ufficiale, ed estendendo al massimo le categorie merceologiche effettivamente coinvolte.

Unieuro, occhio agli sconti del momento, sono assurdi

Sconti imperdibili sono stati attivati sui migliori prodotti di casa Oppo, all’interno dell’ultimo volantino si possono trovare davvero tantissimi prezzi bassi che permettono di accedere a prodotti dalla qualità molto elevata, per la maggior parte smartphone di ultima generazione.

La fascia intermedia è la maggiormente coinvolta, dove si possono trovare Oppo Find X5 Lite a 379 euro, oppure anche Oppo reno8 T, Oppo Reno8, Oppo A96, Oppo Reno8 Lite, per finire con Oppo reno8 Pro, disponibile all’acquisto a 699 euro. Gli utenti alla ricerca di un dispositivo praticamente unico, potranno invece pensare di puntare dritti sul foldable del momento, il Find N2 Flip, in vendita a 1199 euro, oppure anche il Find X5 Pro, il cui prezzo è comunque di 999 euro.

Tutti gli sconti li abbiamo per comodità raccolti nelle pagine sottostanti, dove potrete trovare i prezzi più bassi in esclusiva assoluta, ed anche le promozioni attive in questo momento. Per maggiori informazioni collegatevi anche al sito ufficiale di Unieuro.