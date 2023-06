Truffe Whatsapp, ecco le più diffuse in cui è semplice imbattersi nel 2023

Le truffe WhatsApp e via SMS sono in aumento e richiedono un’attenzione costante per evitare di cadere nelle loro trappole. Ecco alcuni esempi comuni e consigli su come difendersi.

Truffe Whatsapp: fate molta attenzione a questo tipo di frodi

Un esempio recente di truffa riguarda un messaggio inviato da un numero polacco che inizia con “Ciao mamma” e continua con “il telefono è rotto”, seguito da una richiesta di inviare un messaggio su WhatsApp. Un altro esempio è un presunto messaggio inviato da un istituto bancario o dalle Poste che avvisa di un conto “sotto attacco” e suggerisce di seguire un link per risolvere il problema.

La Polizia Postale monitora costantemente la situazione e offre consigli su come difendersi. Innanzitutto, è importante ricordare che informazioni personali o bancarie non saranno mai richieste tramite SMS, WhatsApp o contatto telefonico da parte di Poste, Polizia o banche. Per questo, in caso di sospetto, è consigliabile contattare immediatamente queste istituzioni. Inoltre, è importante non cedere al panico e non effettuare operazioni bancarie, come bonifici, su indicazione di un messaggio sospetto. In caso di truffa, infatti, il recupero del denaro potrebbe essere molto complicato, se non impossibile.

La Federconsumatori offre assistenza attraverso specifici sportelli e collabora con le forze dell’ordine per proteggere i cittadini. Suggerisce di prestare attenzione agli acquisti online, verificando sempre il venditore e i prezzi. Se un prezzo sembra troppo basso o troppo conveniente, potrebbe esserci qualcosa che non va.