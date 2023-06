Vi ricordate quando la console PlayStation 5 era introvabile nelle settimane dopo il suo lancio? fortunatamente sono passati mesi e ora non è più così.

La console si trova facilmente in tutti i negozi di gaming ed elettrodomestici e anche online. Noi abbiamo scovato una versione su Amazon, comprendente anche il gioco God of War Ragnarök ad un prezzo niente male.

PlayStation 5 con God of War Ragnarök ad un ottimo prezzo

PS5 propone 10.28 TFLOPS rispetto ai 12 TFLOPS di Xbox Series X. La vera differenza è il Throughput I/O: che, compresso, raggiunge i 9 GB/s contro i 4.8 GB/s di Xbox Series X. Inoltre la frequenza di clock di PS5 è variabile, mentre su Xbox Series X è bloccata: un dettaglio che, in certi contesti, può fare la differenza.

Sony, per PS5, ha preferito optare per un sistema che “eroga la giusta potenza di elaborazione lasciando che la frequenza variabile della console gestisca i carichi di lavoro in base alle necessità“. Parlando poi della potenza grafica effettiva, Mark Cerny ha spiegato che i 10.28 TFLOPS sono solo un’unità di misura ed è solo “una parte delle potenzialità di una GPU”. Ci sono infatti altri elementi da tenere in considerazione. La frequenza variabile, quindi, è un punto fondamentale per far raggiungere una potenza sufficiente per gestire i giochi di nuova generazione.

Il Tempest Engine è un nuovo motore audio che cerca di rendere ogni singolo suono molto più dinamico. Il DualSense è il nuovo controller next-gen dedicato a PS5. Questo pad propone un feedback aptico, ovvero un nuovo tipo di vibrazione molto più preciso e sensorialmente profondo. Insomma, un vero e proprio passo in avanti rispetto al modello precedente. In questi giorni potete trovarla su Amazon, seguendo questo link, con gioco incluso a 529 euro.