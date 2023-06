L’estate è appena iniziata e il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile si appresta a portare una valanga di novità per i suoi clienti. Sono infatti disponibili al momento diverse offerte mobile letteralmente favolose e, con l’attivazione di alcune di esse, sarà anche possibile ricevere 200 GB extra. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, valanga di novità e offerte per l’estate con anche giga extra

Per quest’estate l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di proporre una valanga di offerte di rete mobile davvero favolose ma non solo. Come già accennato in apertura, attivando alcune di queste offerte sarà possibile ricevere traffico dati extra per navigare senza pensieri.

Una di queste offerte è Kena 5,99 100 GB Top, di cui vi abbiamo parlato giusto ieri in un nostro articolo. Questa offerta offre 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 1000 SMS verso tutti ad un costo di 5,99 euro al mese. Questa offerta è però attivabile soltanto da chi richiederà la portabilità del proprio numero da PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali.

Un’altra offerta mobile compatibile con questa fantastica promo è Kena 6,99 130 GB Star Promo. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione 13 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate e 600 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 6,99 euro al mese. L’offerta è però attivabile soltanto da chi proviene da Iliad e da altri operatori.

Chiunque attiverà una di queste due offerte potrà quindi ricevere ben 200 GB di traffico dati extra da utilizzare per la durata di due mesi.