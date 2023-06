Kena, nei negozi offerta wow con in più 200 GB in omaggio

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta promuovendo l’attivazione di un’offerta strepitosa. Stiamo parlando in particolare dell’offerta denominata Kena 5,99 100 GB Top che è già di per sé super. Oltre a questo, però, l’operatore ora sta dando la possibilità di ricevere ben 200 GB di traffico dati extra in regalo da utilizzare per ben due mesi.

Kena Mobile propone la sua offerta Kena 5,99 100 GB Top con 200 GB extra

Per questo mese tutti coloro che vorranno passare a Kena Mobile potranno attivare una super offerta. Come già accennato, si tratta dell’offerta mobile denominata Kena 5,99 100 GB Top. Quest’ultima ha un costo di appena 5,99 euro al mese ed include fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G

Come già detto, però, in questi giorni l’operatore sta dando l’opportunità di ricevere ben 200 GB di traffico dati extra. L’attivazione sarà totalmente gratuita e questi giga saranno utilizzabili per due mesi, ovvero per 60 giorni. Questa offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno richiederanno la portabilità del proprio numero da Fastweb, PosteMobile e alcuni operatori telefonici virtuali.

Con l’offerpoimobile in questione sono poi compresi alcuni servizi di reperibilità, come ad esempio la segreteria telefonica e i servizi Lo Sai e Chiama Ora. Al momento l’operatore virtuale sta anche proponendo l’attivazione dell’offerta mobile denominata Kena 7,99 150 GB STAR Promo Plus. Quest’ultima ha un costo di 7,99 euro al mese ed include ben 150 GB di traffico dati. Rimangono inclusi nell’offerta anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 1000 SMS verso tutti.