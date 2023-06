Vodafone conquista un numero sempre maggiore di utenti in Italia, con la presentazione di offerte davvero ricchissime di contenuti e di giga di traffico dati al mese, da utilizzare per navigare liberamente sul territorio nazionale, senza costi aggiuntivi, o comunque senza dover versare contributi eccessivamente elevati.

Il risparmio da Vodafone è ottimo per la maggior parte dei consumatori che vogliono spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di un ottimo bundle. Da notare, ad ogni modo, che la sottoscrizione dell’offerta è limitata a tutti coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO, quindi con portabilità obbligatoria.

Vodafone è impazzita, arriva l’offerta di alto livello

La serie Silver fa impazzire tutti i consumatori che vogliono attivare una promozione di Vodafone, finalmente in questi giorni sono state riproposte due delle migliori offerte del momento, con tanti giga ed un prezzo che non supera i 9,99 euro al mese. Partiamo proprio dalla più costosa, richiede il versamento della suddetta quota con addebito diretto sul credito residuo, per permettere ugualmente libero accesso a ben 200 giga di traffico dati (velocità massima in download 4G+), passando anche per illimitati minuti e SMS che possono essere liberamente utilizzati verso tutti.

Gli utenti che invece vogliono risparmiare un pochino, potranno approfittare della variante da 7,99 euro al mese, che propone gli stessi contenuti, con la differenza che i giga saranno 150, non 200 a rinnovo.