Un’offerta di WindTre deve essere attivata letteralmente ad occhi chiusi, si tratta della migliore promozione del momento, la perfetta occasione per accedere a tanti giga di traffico dati al mese, riuscendo così a risparmiare moltissimo sulla sottoscrizione della nuova SIM ricaricabile.

Spendere poco con WindTre è possibile, e sopratutto è alla portata di tutti, anche se come al solito la promozione migliore del momento presenta importanti limitazioni in fase d’attivazione, che spingono l’utente finale a poterla richiedere solamente rispettando determinati prerequisiti: come la provenienza da uno specifico operatore telefonico.

Iscrivetevi subito al canale telegram di TecnoAndroid, dove avrete le offerte Amazon con i codici sconto completamente gratis in esclusiva.

WindTre, nuovi sconti ed un’offerta imperdibile

Una delle promozioni più speciali di casa WindTre è sicuramente la Go 150 Top+, soluzione con la quale è possibile davvero avere moltissimo, senza spendere poi così tanto. All’interno del bundle è innanzitutto possibile trovare minuti senza limiti, che possono quindi essere utilizzati per telefonare a chiunque si desideri, passando anche per 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri, per finire con i 150 giga di traffico dati alla velocità del 4G.

Il prezzo rappresenta sicuramente uno dei suoi punti di forza, poiché ad oggi richiede il versamento di soli 5,99 euro al mese a titolo definitivo, con pagamento tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Coloro che sceglieranno di richiederla, devono comunque sapere essere assenti vincoli contrattuali di alcun tipo, in questo modo sarà possibile uscire da Windtre in un qualsiasi momento, senza dover pagare alcuna penale o soluzione dello stesso tipo.