TIM vuole convincere la maggior parte degli utenti a cambiare operatore, abbracciando la propria causa, per questo motivo ha messo effettivamente a disposizione una delle migliori promozioni in circolazione, con annessi contenuti di altissimo livello, tra cui anche 150 giga di traffico dati al mese.

Tutti i fortunati che possono effettivamente richiederla devono ritrovarsi in determinate condizioni, che prevedono l’uscita da uno specifico operatore telefonico, ed anche il cambio azienda, in altre parole non sarà possibile attivare la promo su una nuova SIM. L’attivazione, a prescindere da tutto questo, è possibile solamente nei punti vendita (salvo indicazione differente).

TIM, la nuova offerta da non perdere

Le occasioni si sprecano in questi giorni in casa TIM, i prezzi oscillano tra 7,99 e 9,99 euro al mese per la coppia di promozioni più richiesta del momento, stiamo parlando rispettivamente di TIM Power Supreme Web e di Power 5G. Partendo proprio da quest’ultima, la più costosa della coppia, gli utenti possono approfittare di illimitati minuti e messaggi verso tutti, ed anche 50 giga di traffico dati al mese con navigazione in 5G. Secondo quanto comunicato da TIM, il prezzo sarà bloccato per 2 anni, e l’attivazione è possibile per gli uscenti da Vodafone e WindTre.

Tutti gli altri, invece, potranno richiedere la Power Supreme Web, il cui costo è di 7,99 euro al mese, e prometterebbe l’accesso a tutto illimitato con l’aggiunta diretta di 150 giga di traffico dati, ma in questo caso con navigazione in 4G+.