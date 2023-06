Rivelata la data ufficiale in cui verrà presentata la PS6 e la nuova XBOX

Tenetevi forte: dei nuovi documenti che sembrano provenire proprio da atti legali depositati ed ufficiali, hanno dichiarato che Microsoft ha intenzione di lanciare la next-gen di console a partire dal 2028.

I dettagli sono stati rivelati a seguito del processo portato avanti dalla FTC contro Microsoft e Playstation. Nello specifico, si prevede che entrambe le società non potranno rilasciare nuovi dispositivi se non a partire dal 2028.

Il processo affronta un argomento molto valido, spiegando che bisogna mantenere la stessa linea che si è tenuta con il rilascio delle console come PS3 e XBOX 360. Attualmente, sono passati solo 7 anni.

Una situazione molto spinosa per entrambe le società

Ma sembra che tutto sia saltato fuori a causa della lotta legale che vede Activision Blizzard acquistata da Microsoft per 68,7 miliardi. La FTC, che è un ente americano, ha avvertito il Regno Unito della transazione che Microsoft voleva chiudere al di fuori dell’autorità statunitense, ma la CMA (Autorità per la concorrenza e il mercato) insieme alla FTC hanno bloccato temporaneamente la transazione, per questo tutto è rimandato al 2 agosto.

Tralasciando questo piccolo problema, sembra che Sony non abbia comunque intenzione di rivelare dettagli su una PS6 che forse è già pronta in cantiere. Jim Ryan, presidente e CEO di Sony ha dichiarato che: “semplicemente non poteva correre il rischio che un’azienda di proprietà di un concorrente diretto avesse accesso a tali informazioni“.

La stessa cosa vale per un’eventuale PS5 Pro o una nuova XBOX, è tutto muto per adesso, e bisognerà aspettare almeno la fine del processo.