Netflix e la serie TV più vista, ecco la classifica con i numeri delle visualizzazioni

Vi siete mai chiesti quali siano le serie TV ad essere state più guardate dagli utenti? Netflix riesce a fornire questo dato grazie al portale ufficiale Netflix Tudum.

È possibile infatti approfondire tutti i dati relativi alle serie più guardate in una determinata settimana o nei primi 28 giorni in cui quella produzione viene pubblicata. Proprio in basso gli utenti potranno avere l’opportunità di notare una classifica con 10 serie TV che risultano attualmente le più viste in assoluto sulla piattaforma di Netflix.

La classifica delle 10 serie TV più viste in assoluto su Netflix

Questa particolare classifica che trovate in basso raffigura il numero di ore che gli utenti hanno impiegato a guardare una determinata produzione. Si tratta di dati raccolti nei primi 28 giorni dalla pubblicazione della serie TV sulla celebre piattaforma streaming. Lo scettro spetterebbe di diritto alla prima stagione di Squid Game, con la quarta di Stringer Things e la prima di Mercoledì posizionate a ruota sul podio. Ecco l’elenco completo:

Squid Game Stagione 1, totale: 1.650.450.000 ore; Stranger Things Stagione 4, totale 1.352.090.000 ore; Mercoledì Stagione 1, totale: 1.237.150.000 ore; DAHMER, totale: 856.270.000 ore; La casa di carta Stagione 5, totale: 792.230.000 ore; Bridgerton Stagione 2, totale: 656.260.000 ore; The Night Agent Stagione 1, totale: 626.990.000 ore; Bridgerton Stagione 1, totale: 625.490.000 ore; La casa di carta Stagione 4, totale: 619.010.000 ore; Stranger Things Stagione 3, totale: 582.100.000 ore.

Bisogna prendere alcuni dati con le pinze visto che quelli raccolti da Netflix Tudum partono spesso dalla fine di giugno 2021. Al momento però tutti gli utenti legati alla famosa piattaforma streaming sanno come notare quali sono i contenuti più visti.