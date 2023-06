Una nuova illusione ottica sta scuotendo il web, si tratta dell’ennesima immagine creata appositamente per stuzzicare l’interesse e l’ingegno degli utenti, una situazione creata ad hoc per permettere al consumatore finale di mettere in atto una strategia ben precisa per cercare di superare il proprio ostacolo di percezione. Riuscirete a risolverla?

Un disegno a prima vista completato a mano, raffigura un soldato di un’epoca passata, che osserva il paesaggio comodamente appoggiato ad un masso, mentre sullo sfondo si notano delle fronde che svolazzano nel vento, e sotto l’altra mano si trova la canna del fucile, con tanto di tracolla per il corretto utilizzo in movimento. Niente di più semplice e ben realizzato, ma assolutamente in grado di nascondere una insidia.

Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid dedicato ad Amazon, dove potrete trovare i codici e le nuove offerte esclusive, oltre a tantissimi sconti speciali. Premete qui.

Illusione Ottica, ecco l’insidia

Come tutte le illusioni ottiche che si rispettino, anche questa presenta un aspetto nascosto, un qualcosa che sicuramente non vedreste, se non ve lo dicessimo. Sono presenti ben 4 facce celate nella figura soprastante, al solito vi raccomandiamo di prestare particolari attenzione alle curve e le forme, spesso anche in lontananza o sullo sfondo si può scorgere un accenno di un viso.

La difficoltà è elevata, ma siamo convinti che i più assidui conoscitori e frequentatori delle sfide di questo tipo, siano in grado di raggiungere un risultato positivo, con la completa risoluzione. Ora non vi resta che provare, ed è inutile dirlo, ma il visto del soggetto è escluso dal conteggio.