TIM Power, la nuova serie di offerte regala il 5G e 150 giga

Servirà una grande prova da parte di TIM per battere la concorrenza, la quale sta cercando di fare del suo meglio ultimamente.

Ci sarà quindi ancora una volta la grande voglia di fare bene e dimostrare di essere il gestore più famoso e potente di tutti. Non per caso infatti sono diversi gli operatori che si appoggiano alla sua rete in Italia.

TIM ha lanciato le sue nuove offerte: sono ancora disponibili la Power 5G e la Power Supreme Web

Sarà arrivato già a tante persone il messaggio da parte di TIM per rientrare a far parte della famiglia. Il gestore infatti sta promuovendo due offerte che diversi utenti fanno fatica a realizzare come vere: ecco la Power 5G e la Power Supreme Web.

Entrambe le soluzioni possono vantare al loro interno grandi contenuti e prezzi estremamente bassi. In entrambi i casi è possibile trovare infatti minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori, ma a cambiare sono diversi aspetti. Nel caso della Supreme Web, gli utenti che rientreranno potranno pagare solo 7,99 € al mese. Per quanto concerne la connessione al web, ci sono 150 giga per navigare in 4G. Questa offerta è valida solo per coloro che arrivano da Iliad, Poste Mobile e altri MVNO.

La Power 5G offre come detto gli stessi minuti ed SMS ma cambia perché regala il 5G. Ci sono solo 50 giga, ma il prezzo resta bloccato per due anni a 9,99 € al mese. Possono entrare a far parte di TIM con questa promo tutti coloro che provengono da WindTRE, Vodafone e Very Mobile.