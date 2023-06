Sole: le tempeste solari potrebbero distruggere tutti gli apparecchi elettrici sulla Terra

Il Sole è la stella principale del nostro Sistema Solare. Tale stella è composta da una moltitudine di gas che generano luce e calore di cui ne beneficia anche la nostra Terra che le orbita attorno.

Questa abbondante quantità di gas, definita plasma, genera un continuo campo elettromagnetico che circonda il Sole. Inoltre, le correnti di gas della nostra stella agiscono in maniera diretta sulle linee di questo campo magnetico che, se sottoposte ad una elevata pressione, possono generare, nel peggiore dei casi, una tempesta solare.

Tuttavia, la presenza di una barriera elettromagnetica attorno al nostro pianeta fa sì che le emissioni solari non diventino un pericolo per la salute e per la vita degli uomini sulla Terra.

Il Sole e gli effetti delle tempeste solari

Anche se, in caso di tempeste particolarmente forti, esse potrebbero riuscire a superare, seppur in quantità limitata, la barriera della Terra e avere un effetto completamente diverso sulle nostre tecnologie.

Infatti, il flusso elettromagnetico generato da una tempesta solare, avrebbe effetti diretti sulla nostra rete di telecomunicazioni e sui dispositivi elettrici. In quanto, il magnetismo generato dalle onde, potrebbe compromettere gli impulsi elettrici utilizzati dalle nostre tecnologie per l’invio di dati ed informazioni.

Ciò darebbe origine ad un evento davvero pericoloso per le sorti dell’uomo. In quanto, come sappiamo, l’elettricità e la tecnologia tutta, sono diventate così profondamente parte della nostra vita, da credere che sia impossibile poter vivere senza di esse.

Inoltre, molte persone si troverebbero ad affrontare una situazione del genere senza nemmeno comprenderne la causa in quanto, con l’immediato cortocircuito dei mezzi di comunicazione, non sarà possibile mettere a corrente le persone della situazione, fornire loro istruzioni di comportamento ne informarli della durata di tempo necessaria affinché la situazione venga finalmente risolta. Infatti per un danno di questa portata, sarà necessario attendere per settimane o addirittura mesi per riuscire a ripararlo.

Tempeste solari, come difendersi

Non esistono modi per prevenire una tempesta solare ed evitare che questa avvenga, ma possiamo comunque attuare delle modifiche al nostro sistema di rete elettrica. Per esempio attraverso l’installazione di schermature per la protezione delle nostre infrastrutture elettriche, cosìcche non risentano delle fluttuazioni magnetiche del Sole.

Tuttavia un fenomeno del genere potrebbe avvenire solo in caso di una tempesta solare davvero molto potente, che non avrebbe precedenti, e le probabili che questo accada sono abbastanza ridotte. Una forte tempesta solare, infatti, potrebbe al massimo colpire solo alcuni paesi del mondo, mentre gli altri potrebbero anche non risentirne affatto.