Lycamobile, ora fino a 300 GB con questa super offerta

Lo scorso mese il noto operatore telefonico virtuale Lycamobile aveva annunciato ufficialmente l’arrivo della nuova offerta mobile denominata Lycamobile Italy Orange. Quest’ultima era già di per sé interessante, ma ora lo sarà ancora di più. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di proporre questa offerta con un maggiore quantitativo di traffico dati pari a ben 300 GB.

Lycamobile, ora l’offerta Lycamobile Italy Orange offrirà fino a 300 GB di traffico dati

In questi ultimi giorno l’operatore telefonico virtuale Lycamobile sta proponendo una delle sue ultime offerte. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata Lycamobile Italy Orange. Inizialmente, questa offerta includeva ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. Una quantità già di per sé enorme.

Nonostante questo, l’operatore ha da poco deciso di proporre l’offerta ma con un maggiore quantitativo di traffico dati per navigare. Nello specifico, gli utenti avranno ora a disposizione addirittura 300 GB, ovvero il doppio dei giga previsti inizialmente. L’offerta include poi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Nonostante l’aumento dei giga per navigare, il costo per il rinnovo mensile rimane pressoché lo stesso. Gli utenti dovranno infatti pagare 7,99 euro al mese per usufruire di tutto questo. Per il momento, l’offerta con 300 GB sarà attivabile da tutti i nuovi clienti a partire dal 19 giugno 2023. Chi è già cliente dell’operatore potrà comunque effettuare il cambio offerta per passare a Lycamobile Italy Orange. Ricordiamo che al momento l’operatore sta anche proponendo altre offerte, tra cui Lycamobile Italy White.