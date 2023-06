Lycamobile, con queste offerte i giga aumenteranno a dismisura

Alcuni clienti dell’operatore telefonico virtuale Lycamobile avranno ben presto una bella sorpresa. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, l’operatore ha deciso di aumentare la quantità di giga per alcune delle sue offerte di rete mobile attivate però prima di ottobre 2022, tra cui le offerte denominate Lycamobile Lyca Globe e Lycamobile Lyca Globe Plus.

Lycamobile, aumentano i giga per navigare per le offerte Lyca Globe e Lyca Globe Plus

Per tutti coloro che hanno attivato alcune offerte di Lycamobile prima di ottobre 2022 è da poco arrivata una notizia strepitosa. Come già accennato in apertura, infatti, il noto operatore telefonico virtuale Lycamobile ha infatti deciso di aumentare il quantitativo di traffico dati incluso con alcune offerte.

Alcune di queste offerte sono Lycamobile Lyca Globe e Lycamobile Lyca Globe Plus. Inizialmente, queste offerte includevano ogni mese rispettivamente fino a 15 GB e 35 GB di traffico dati. Con l’ultima decisione dell’operatore, però, ora queste offerte arriveranno ad includere rispettivamente fino a 30 GB e 50 GB di traffico dati.

Entrambe le offerte includono poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri. Le offerte includono anche minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere, come ad esempio 1000 minuti verso la Cina e 300 minuti di chiamate verso Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Malta, Ungheria, India, Irlanda, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti.

Nonostante l’aumento dei giga, il prezzo delle offerte rimarrà invariato. Si tratta quindi di 9,99 euro al mese per Lycamobile Lyca Globe e 11,99 euro al mese per Lycamobile Lyca Globe Plus.