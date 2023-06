Importanti novità su Fortnite: la versione 25.10 cambia tutto, i fan non sono convinti

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di log di Fortnite, la versione v25.10 appena rilasciata tramite aggiornamento ha introdotto degli interessanti sistemi di ricompensa per la modalità “Salva il mondo”.

Nello specifico, verranno rimosse le ricompense giornaliere e che in sintesi verranno spostate in quelle giornaliere e gli avvisi.

L’obiettivo è quello di incrementare il numero di giocatori che giocano alla modalità “Salva il mondo”, invogliando la fan base a compiere più missioni pur di ottenere le ricompense. Sicuramente, finire una missione giornaliera richiede più tempo e impegno rispetto al semplice accesso.

Ecco come verranno calcolati i nuovi punti

Per capire come poter bilanciare i nuovi miglioramenti, sono stati divisi i V-buck e i biglietti che possono essere guadagnati. Per farla breve senza troppi giri di parole, ogni missione giornaliera ti consentirà di ricevere 30 biglietti e 30 V-buck.

E se completi una missione giornaliera ogni volta che accedi, sarai in grado di guadagnare valuta di gioco allo stesso tasso di prima di questo cambiamento e, poiché puoi accumulare fino a tre missioni giornaliere, ora i giocatori che accedono meno frequentemente possono completare quelli per recuperare un paio di giorni mancanti.

Ma non è finita qui, perchè nonostante questa ingarbugliata situazione con i punti, si potrà anche guadagnare una piccola quantità di oro: stiamo parlando di circa 10 monete per missione. E più se e fanno in teoria, più la quantità di oro cresce in maniera esponenziale.

L’introduzione di queste ricompense in oro servirà inoltre per sfruttare al meglio il negozio settimanale, che da oggi verrà riempito con più articoli che possono essere acquistati con la moneta.