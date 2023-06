I Telefoni più strani mai realizzati. Vieni a vederli!

I Telefoni cellulari sono ormai diventati i dispositivi più diffusi al mondo.

Sembra infatti impossibile conoscere una persona che non ne possegga uno.

Le aziende dedite alla progettazione di questi dispositivi, non fanno che realizzare smartphone sempre più all’avanguardia non solo dal punto di vista funzionale, ma anche e soprattutto estetico.

Come ogni cosa al mondo, anche il design dei telefoni ha subito nel corso degli anni delle variazioni, sperimentazioni varie e regole di stile da seguire ben precise.

Alcuni di questi telefoni sono rimasti solo sulla carta, tuttavia molti di questi sono stati realmente realizzati, e tra di loro qualcuno è davvero stravagante.

I 10 telefoni più strani al mondo

1. Il cellulare script.

Si tratta del modello di cellulare più lungo mai concettualizzato, il cui design ricorda quello di un telecomando per la televisione. La particolarità di questo telefono sta nel grande schermo, flessibile e retrattile. Inoltre questo dispositivo non ha un caricabatterie, ma si ricarica al sole in un’apposita custodia.

2. Il telefono a braccialetto.

Tale dispositivo è strutturato come i famosissimi braccialetti a schiaffo tipici degli anni 90, quelli che se spinti bene verso il polso si chiudono attorno ad esso. Questo telefono cellulare presenta un design che richiama perfettamente questi bracciali, con un display flessibile. Il telefono a braccialetto a scatto viene pensato come un telefono piuttosto utile ed intelligente, poiché una volta smesso di usarlo può essere avvolto intorno al polso senza il rischio che questo venga perso se appoggiato e/o dimenticato da qualche parte.

3. Telefono Soda nokia.

Si tratta del cellulare più stravagante mai realizzato. Esso ha una forma che ricorda quella di una fialetta e, per caricarlo, basta versargli della soda che, grazie alla presenza di una scheda chimica all’interno del dispositivo, la converte in energia elettrica.

4. Telefono mattone di Erba.

Anche in questo caso, si parla di un cellulare solo concettualizzato, probabilmente perché sarebbe impossibile crearne uno simile. Il telefono mattone di erba sarebbe sicuramente ecosostenibile ma così delicato da poter essere distrutto da una forte folata di vento.

5. Telefono del Buddha d’oro.

Si tratta di un dispositivo che qualche anno fa ha visto la luce sui mercati cinesi e che ricorda, in maniera molto simpatica, un porta pillole. Dal valore di 1750 dollari, il cellulare era davvero un pezzo di Giada rivestito in oro lucido da 24 carati.

6. F88 Wrist Watch Phone.

Realizzato in Cina, questo cellulare non ha riscontrato un ampio successo sembra infatti più un giocattolo per bambini.

7. Nokia 7600.

Si tratta di un dispositivo realizzato dalla nokia nel 2003. In quell’epoca in cui andava di moda possedere i telefoni cellulari di piccolissime dimensioni, moda che per fortuna è passata abbastanza in fretta.

8. Il telefono camaleonte.

Il telefono camaleonte è un cellulare che cambia colore in base alla superficie su cui viene poggiato. Il design e la schermata touch in realtà, sono davvero molto eleganti e il dispositivo è anche abbastanza carino, ma necessiterebbe almeno di un dispositivo di ritrovamento, poiché si potrebbe perdere davvero facilmente.

9. Telefono diamante a Stella.

Anche in questo caso si parla di un dispositivo che non è stato mai realmente realizzato ma solo progettato. Il telefono a Stella è sicuramente un dispositivo unico nel suo genere, maneggevole e di certo non passerà assolutamente inosservato, ma probabilmente non vedrà mai la luce.

10. Panasonic gd55.

Uno dei telefoni cellulari più piccoli mai realizzati, dalle dimensioni di un accendino portatile, premere i pulsanti di questo dispositivo era davvero un’impresa difficile.