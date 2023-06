I veicoli elettrici Tesla sembrano avere una funzione nascosta per utilizzare la guida autonoma completamente a mani libere. La funzione chiamata “Elon Mode” è stata scoperta da un hacker anonimo, molto noto sui social.

L’hacker, che si fa chiamare @greentheonly su Twitter, è conosciuto per aver valutato il codice software del produttore di veicoli elettrici. Inoltre, ha scoperto le funzionalità prima del loro lancio ufficiale. Nelle ultime dichiarazioni, ha svelato la funzione nascosta “Elon Mode” che non richiede alcuna attenzione da parte del conducente durante l’utilizzo della modalità Full Self-Driving (FSD) di Tesla.

L’FSD di Tesla è il sistema avanzato di assistenza alla guida autonoma al momento in beta test, ma è già disponibile per coloro che pagano fino a 15.000 dollari o rate mensili da 199 dollari. FSD Beta è un progetto in corso dell’azienda che offre ai conducenti lo “sterzo automatico mentre si è alla guida”. Tesla ha recentemente richiamato alcuni veicoli dal mercato a causa del pacchetto sperimentale FSD Beta.

Veicoli Tesla: un hacker ha scoperto e testato la nuova “modalità Elon” pensata per le auto a guida autonoma

A febbraio, la National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti ha rilevato che il sistema FSD Beta potrebbe causare incidenti. Più recentemente, un rapporto interno trapelato indica che il mese scorso l’FSD ha ricevuto migliaia di reclami da parte degli utenti per frenate improvvise e accelerazioni non previste. L’hacker in questione ha pubblicato un video su Twitter per testare in prima persona la funzione segreta per la guida autonoma.

I veicoli Tesla valutano costantemente il feed della telecamera interna sopra lo specchietto retrovisore per osservare i conducenti e assicurarsi che stiano guardando la strada. Per alcuni conducenti queste importanti misure di sicurezza sono persino “fastidiose”, numerosi i reclami a riguardo. Tuttavia, non sono sufficienti per impedire incidenti. @greentheonly ha notato che il sistema di intelligenza artificiale guida lentamente in autostrada e sembra anche cambiare corsia in modo casuale. Dunque, le altre accortezze non bastano. Non è chiaro se la “modalità Elon” arriverà per tutti gli utenti, né se potrebbe apportare cambiamenti significativi in merito alla sicurezza delle auto Tesla.